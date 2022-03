Senadores querem convocar ministro Milton Ribeiro a depor sobre lobby no MEC

Comissão de Educação do Senado decide na quinta-feira sobre convocação do ministro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), anunciou nesta terça-feira (22), em plenário, que o colegiado vai avaliar na próxima quinta-feira o requerimento de convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Para Castro, as ações de Ribeiro configuram tráfico de influência por ele supostamente favorecer alguns pastores.

Em gravação, Ribeiro disse que prioriza a liberação de verbas a prefeituras cujos pedidos foram negociados por dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, segundo reportagem publicada pelo jornal "Folha de S.Paulo". No áudio, o ministro afirmou que atendeu a uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro.

O ministro diz, com todas as letras, que, em primeiro lugar, vai levar os recursos para os municípios que mais precisam. E em segundo lugar, vai levar os recursos para os amigos do Pastor Gilmar. Se isso aí não for tráfico e influência, eu acho que não existe tráfico de influência, disse Castro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O senador acrescentou que recursos públicos não podem ser tratados com essa leviandade, com essa leveza toda. De acordo com o jornal O Globo, Castro já mandou pautar o requerimento, que será apreciado na quinta-feira.



Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE