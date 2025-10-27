Sergio Bermudes, defensor de Clarice Herzog contra a ditadura, morre aos 79

247 - O advogado Sergio Bermudes, um dos nomes mais influentes do direito brasileiro, morreu nesta segunda-feira (27), aos 79 anos, em decorrência de uma sepsia respiratória. Ele estava internado havia sete meses e enfrentava complicações desde que contraiu Covid-19, em 2020.

A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Bermudes, que dedicou quase cinco décadas à advocacia, construiu uma carreira marcada por grandes causas, notadamente aquelas relacionadas à defesa da democracia e dos direitos humanos.

Em 1969, fundou o escritório Sergio Bermudes Advogados, que se tornaria uma das maiores bancas do país, com unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte e mais de 130 advogados.

Entre os casos mais emblemáticos de sua trajetória está a defesa de Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, assassinado em 1975 nas dependências do DOI-Codi, durante a ditadura militar. Bermudes foi o advogado responsável pela ação judicial movida contra a União, que resultou no reconhecimento oficial de que o jornalista morreu sob custódia do Estado brasileiro. A decisão representou um marco histórico na luta por justiça e na responsabilização do regime militar por crimes de violação aos direitos humanos.

Além de sua atuação em tribunais, Bermudes foi um importante nome da academia. Lecionou desde 1970 na PUC-Rio, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e na Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, formando gerações de advogados. Em 1985, integrou a comissão de revisão do Código de Processo Civil, contribuindo para modernizar a legislação brasileira. Também atuou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Em março de 2025, o jurista foi homenageado pela consultoria britânica Chambers and Partners, que reconheceu sua contribuição para o avanço do direito no Brasil e seu papel na formação de novos profissionais.