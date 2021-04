Sérgio Camargo critica 'marketing de lacração' da Heineken e 'estrela do PT'

"A holandesa Heineken deveria respeitar a língua oficial do país onde atua e fatura alto, em vez de degradá-la para bajular minorias doutrinadas", criticou o presidente da Fundação Palmares, indignado com a promoção da diversidade edit

247 - Em um ato de fixação antipetista, o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, criticou nesta terça-feira (27) uma campanha publicitária da cervejaria holandesa Heineken.

O bolsonarista, que coleciona polêmicas e frases de cunho racista, classificou como “marketing de lacração” a campanha da cerveja por ter usado o adjetivo no modo neutro "juntes", com as cores da bandeira LGBTQIA+ em uma propaganda pró diversidade.

Para os marketeiros do departamento de lacração da Heineken: exceto pretos da militância vitimista - ínfima minoria - nenhum negro honrado e trabalhador do Brasil apoia o uso do "gênero neutro". Queremos educação de qualidade, cultura e respeito às normas da língua portuguesa. — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) April 25, 2021

