Sérgio Camargo usa fundação Palmares para atacar Zumbi dos Palmares

No dia 13 de maio, que marca a assinatura da Lei Áurea em 1888, Sérgio Camargo publicou artigos que mostrariam ''a verdade'' sobre Zumbi dos Palmares e diz que ele "é um herói imposto pela ideologia"

247 - Nesta quarta-feira (13) dia em que a abolição da escravidão no Brasil completa 132 anos, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, intensificou a estratégia de tentar desqualificar a figura que dá nome à instituição criada justamente para promover e preservar valores históricos e culturais da influência negra no Brasil.

Em postagem, ele diz que "Zumbi é herói imposto pela ideologia que a grande maioria dos brasileiros repudia"

Negros, questionem, critiquem e não o aceitem passivamente! https://t.co/QU5h29BvgW May 13, 2020

Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais longevo quilombo da história de nosso país. Zumbi assumiu a liderança do quilombo, em 1678, e resistiu, durante quase 20 anos, contra as investidas dos portugueses.

Foi morto após ter seu esconderijo denunciado, no dia 20 de novembro de 1695. Zumbi é, atualmente, um dos grandes símbolos da luta dos negros e dos africanos contra a escravidão no Brasil.

