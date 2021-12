Sergio Moro cita Shakespeare fora de contexto e mostra que é ignorante

Apoie o 247

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos) citou um dos maiores escritores mundiais, William Shakespeare, sem contexto, demonstrando sua ignorância sobre o assunto. “Algo de podre no Reino da Dinamarca”, disse Moro para se referir à corrupção.

No entanto, como lembrou o professor Thiago Krause, da Unirio, no Twitter, a frase é uma referência ao assassinato do rei pelo irmão, não tem nada a ver com corrupção. “O ignorante nem sabe que é do Shakespeare”, disse.

Acho que eu nunca vi uma referência ao Shakespeare tão estúpida quanto essa do @SF_Moro: "Algo de podre no Reino da Dinamarca" é uma referência ao assassinato do rei pelo irmão, não tem nada a ver com corrupção. E "aquela frase famosa"… O ignorante nem sabe que é do Shakespeare! pic.twitter.com/3OdeofTasg December 11, 2021

