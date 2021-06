Servidor da Saúde réu por improbidade ao lado de Ricardo Barros participou da compra da Covaxin

247 - O servidor do Ministério da Saúde Thiago Fernandes da Costa, réu em ação por improbidade ao lado do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), atuou na compra da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19, pelo governo Jair Bolsonaro, segundo a Folha de S. Paulo.

A Covaxin se tornou nos últimos dias pivô de uma das maiores polêmicas do atual governo: a suspeita é de que um esquema de corrupção tenha obtido vantagem na compra do imunizante. Barros é apontado como articulador do esquema.

Fernandes da Costa é réu em uma ação que envolve a compra de medicamentos para doenças raras e responde ao lado de Barros e da Global Gestão em Saúde - sócia da Precisa Medicamentos.

Senadores da CPI da Covid, que apuram o caso da Covaxin, avaliam ouvir Fernandes da Costa.

