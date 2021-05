Servidor vai para prostíbulo com vacinas contra a Covid-19 e atrasa entrega de imunizantes

Motorista foi preso com sinais de embriaguez e marcas de batom na roupa. Segundo a polícia, as doses do imunizante não foram prejudicadas edit

Matrópoles - Um motorista da Secretaria de Saúde de Santo Antônio do Leste, em Cuiabá, decidiu dar uma “fugidinha” do trabalho e acabou preso embriagado durante o transporte de vacinas contra a Covid-19 e Influenza, na noite de quarta-feira (5/5).

O homem explicou à polícia que foi para uma casa de prostituição em Primavera do Leste depois que retirou as doses dos imunizantes no Escritório Regional de Rondonópolis.

Agentes afirmam que ele tinha sinais de embriaguez e marcas de batom na roupa.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Santo Antônio do Leste disse que afastou o motorista do cargo e abriu um procedimento administrativo para investigar a atitude dele. De acordo com o órgão, as vacinas não foram prejudicadas, porque os policiais levaram as doses para a cidade assim que o motorista foi preso.

