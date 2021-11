Servidores do Inep entregam ao TCU e à CGU dossiê com denúncias de interferência e censura no Enem

As falhas e interferências, segundo os servidores, atingem também as provas do Enade e Revalida edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Servidores do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) entregaram nesta sexta-feira (19) ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União (CGU) um dossiê que contém denúncias de falhas e interferências no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

De acordo com os servidores, tais interferências afetam não somente o Enem, mas também exames como o Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e o Revalida.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o dossiê, elaborado pela Associação dos Servidores do Inep, também denuncia censura na divulgação de dados e problemas de gestão que atingem fundamentais do órgão, como a de suporte tecnológico.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE