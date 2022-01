Servidores do Judiciário vão pedir a Fux que defenda reajuste a todas as categorias, em oposição a proposta de Bolsonaro

O ocupante do Palácio do Planalto só quer aumentar os salários dos policiais edit

247 - A Fenajufe, entidade que representa os servidores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, decidiu solicitar nesta quinta-feira (13) uma audiência para pedir que Luiz Fux, presidente do STF, se coloque em defesa da isonomia na concessão de reajuste a todas as categorias, e não apenas os policiais.

A Fenajufe está mobilizada contra a proposta de Jair Bolsonaro de aumentar os salários apenas dos policiais e já marcou uma paralisação para 18 de janeiro. Crescem as possibilidades de uma greve em fevereiro.

Ao menos 19 categorias de servidores podem começar a paralisar atividades para elevar a pressão contra o governo por reajustes salariais.

A reunião com Fux objetiva garantir a autonomia do Judiciário na questão orçamentária e pedir ao ministro que ele se posicione a favor do princípio da isonomia, que existe na Constituição, e que o reajuste seja para todos e não só para a base bolsonarista, diz Thiago Duarte Gonçalves, Coordenador de Formação e Organização Sindical da Fenajufe, segundo informação do Painel da Folha de S.Paulo.

