Servidores realizam na terça-feira manifestação em Brasília contra reforma administrativa

247 - Entidades de servidores públicos farão ato contra a reforma administrativa na próxima terça-feira, informa o jornalista Gilberto Amado no Metrópoles

Entidades que representam servidores públicos estão convocando para a próxima terça-feira (28) ato contra o projeto com mudanças nas regras do funcionalismo público. O ato está marcado para as 16h e deve reunir entidades como o Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate), o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) e a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef).

