Sessão solene do Congresso inaugura o ano legislativo nesta segunda-feira

247 - O Poder Legislativo reabre suas atividades nesta segunda-feira (3), com uma sessão solene em que será lida mensagem do Executivo, apontando suas prioridasdes para o ano de 2020.

A cerimônia será realizada no Plenário Ulysses Guimarães, da Câmara.

A expectativa para este ano é que a mensagem do Poder Executivo priorize duas reformas, a tributária e a administrativa, que vêm sendo debatidas pela equipe econômica do governo. A proposta de reforma administrativa deverá propor redução de salários e benefícios de novos servidores públicos. Já a reforma tributária deverá se juntar a duas outras propostas em tramitação no Congresso, uma na Câmara (PEC 45/19) e outra no Senado (PEC 110/19), informa a Agência Câmara.

Também poderão constar da mensagem temas como a autonomia do Banco Central, que é defendida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), a regulamentação do lobby e o afrouxamento do Estatuto do Desarmamento, que constam de pauta entregue a Maia pelo ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos.