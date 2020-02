Sheherazade ironiza pacote de Moro contra o crime organizado: diga não ao coentro

247 – "O Ministério da Justiça, comandado por Sergio Moro, planeja pintar, em penitenciárias brasileiras, a frase 'Diga não à facção'. A medida será implantada nas próximas semanas. De acordo com a coluna Painel, da Folha, a ideia da campanha é alertar os presos de que, segundo a recém-aprovada lei anticrime, o detento que tem vínculo com organização criminosa durante cumprimento de pena não pode ser beneficiado com progressão de regime", informa a jornalista Juliana Almirante, no site Metro 1. Esta iniciativa foi ironizada pela jornalista Rachel Sheherazade. Confira:

Moro vai lançar uma ofensiva contra o crime organizado. O homem vai mandar pintar os muros dos presídios com os dizeres: "Diga NÃO à facção!"

Agoooora a coisa vai! E já q é pra usar a criatividade e gastar tinta mesmo , vamos todos deixar nossa contribuição para um Brasil melhor! pic.twitter.com/hdlS4z4AQk — Rachel Sheherazade (@RachelSherazade) February 22, 2020