Sidônio avalia 2025 como vitória política e propõe novo pacto social para 2026

247 - O ano de 2025 foi marcado por desafios econômicos, tensões institucionais e disputas políticas, mas terminou com avanços sociais e econômicos que, segundo o governo federal, confirmam a consolidação de um novo projeto de país. A avaliação foi apresentada pelo Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) Sidônio Palmeira em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, no qual defende que o período deve ser entendido como uma “travessia” rumo a um Brasil menos desigual e mais inclusivo.

No texto, Sidônio Palmeira afirma que a desigualdade social no Brasil não é fruto do acaso, mas resultado de um processo histórico. Ao recorrer às ideias do sociólogo Florestan Fernandes, o ministro sustenta que a concentração de privilégios foi estruturada ao longo dos séculos e que enfrentá-la exige decisão política e enfrentamento de interesses consolidados. Segundo ele, foi essa escolha que norteou a atuação do Governo do Brasil ao longo de 2025.

De acordo com o artigo, o governo enfrentou um ambiente adverso durante o ano, marcado por previsões econômicas negativas, instabilidade internacional, flutuações cambiais, disseminação de desinformação e tentativas de desestabilização institucional. Ainda assim, Sidônio Palmeira afirma que a gestão optou por não se deixar paralisar pelas crises e seguiu com a implementação de políticas públicas voltadas à população mais vulnerável.

Entre os resultados destacados, o ministro cita a preservação do regime democrático, o controle da inflação, a redução do desemprego a níveis historicamente baixos, o crescimento econômico acima da média mundial e a retirada do Brasil do Mapa da Fome. Ele também aponta o estímulo à economia real, a ampliação do crédito e o avanço da justiça tributária como fatores centrais para a retomada do crescimento com inclusão social.

No artigo, Sidônio Palmeira sustenta que o projeto de governo ainda está em curso e que o enfrentamento aos privilégios é apenas o primeiro passo de um processo mais amplo de desenvolvimento. Para ele, não há neutralidade possível diante da desigualdade social, e governar implica assumir um lado claro em favor da maioria da população.

O texto também enumera programas e políticas implementados ao longo de 2025, como Luz do Povo, Gás do Povo, Reforma Casa Brasil, Agora Tem Especialistas, CNH do Brasil e IR Zero, apresentados como exemplos de ações voltadas diretamente ao cotidiano da população. Segundo o ministro, essas iniciativas evidenciam a opção do governo por uma agenda social focada em renda, serviços públicos e qualidade de vida.

No campo internacional, Sidônio Palmeira destaca a realização da COP30 como um marco da reinserção do Brasil no debate climático global. Ele afirma que o país voltou a dialogar com o mundo a partir de uma perspectiva própria, defendendo que desenvolvimento econômico, preservação ambiental e soberania nacional são dimensões complementares de um mesmo projeto.

Ao projetar 2026, o ministro aponta como prioridade a aprovação do fim da escala de trabalho 6x1, sem redução salarial. Para ele, a medida é fundamental para garantir dignidade aos trabalhadores e fortalecer a democracia. Sidônio Palmeira argumenta que o direito ao tempo e à convivência familiar deve ser entendido como parte essencial de um modelo de desenvolvimento mais justo.

O artigo conclui que o novo ano representa uma oportunidade para aprofundar as transformações iniciadas, consolidando um projeto de país menos desigual, com inclusão social, defesa das riquezas nacionais e superação de heranças históricas. Segundo o ministro, o governo seguirá avançando com base em um posicionamento claro e no compromisso de não deixar parcelas da população para trás.