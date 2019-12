Silas Malafaia ataca Fábio Porchat: "covarde e frouxo. Grande otário!"

Pastor Silas Malafaia usou as redes sociais para atacar o ator Fabio Porchat, do Porta dos Fundos, pelo filme Especial de Natal que retratata de forma irônica um Jesus Cristo homossexual.sO filme despertou a ira de bolsonaristas e fundamentalistas religiosos e a sede da produtora foi alvo de um ataque neofascista edit

Revista Fórum - O pastor Silas Malafaia foi às redes sociais na noite desta segunda-feira (31) para criticar o ator Fabio Porchat, do Porta dos Fundos, pelo filme Especial de Natal. O filme despertou a ira de bolsonaristas e fundamentalistas religiosos por retratar, ironicamente, um Jesus Cristo homossexual. Na publicação, Malafaia agride Porchat verbalmente chamando-o de “covarde e frouxo”.

“Porchat! O que você fez é contra a lei , deixe de ser dissimulado e vai ler o artigo 208 do código penal. Você gosta de brincar? Vá brincar com o islamismo do mesmo jeito que você brincou com o cristianismo! Você não brinca com eles porque é um covarde e frouxo. Grande otário!”, escreveu no Twitter.



Em seu canal de YouTube, o pastor também tocou no assunto, desta vez desafiando os atores a fazer um vídeo “mostrando Maomé como gay”. O líder do Ministério Vitória em Cristo argumenta que os atores cometeram crime ao “esculhambar o cristianismo” retratando Jesus Cristo como um homem gay.

Leia a íntegra na Revista Fórum.