'Silêncio de Bolsonaro dificulta pacificação e estimula bloqueios nas estradas', dizem associações de policiais rodoviários

247 - Associações representativas de policiais rodoviários federais criticaram nesta terça-feira (1) o "silêncio" de Jair Bolsonaro (PL), que até agora não reconheceu a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. A avaliação é de que a demora em reconhecer o resultado das urnas estimula os bloqueios feitos por bolsonaristas nas rodovias nacionais, além de dificultar a pacificação do país.

"O resultado das eleições de 2022 expressa a vontade da maioria da população e deve ser respeitado. A postura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, em manter o silêncio e não reconhecer o resultado das urnas acaba dificultando a pacificação do país, estimulando uma parte de seus seguidores a adotarem ações de bloqueios nas estradas brasileiras", diz um trecho da nota conjunta da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e dos Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais de todo o Brasil, segundo o G1.

No texto, as entidades cobram, ainda, uma “postura firme” por parte de Jair Bolsonaro. “O sistema sindical dos PRFs segue cobrando uma postura firme da direção do DPRF, para prover os meios necessários para que a corporação cumpra suas funções constitucionais, garantindo assim o direito de ir e vir da população e resguardando a segurança e integridade dos policiais", dizem as entidades na nota.

Passadas 37 horas desde a proclamação da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro se mantém em silêncio.

