Silvio Almeida condena ataque ao povo Yanomami: "essa barbaridade não ficará sem resposta"

247 - O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida reagiu com indignação ao ataque de garimpeiros na Terra Indígena Yanomami, que resultou em uma pessoa morta e outras duas feridas neste sábado (30).

Pelo Twitter, Silvio Almeida disse o crime contra os indígenas não ficará impune. "Recebi com indignação as notícias do ataque a tiros efetuado por garimpeiros contra indígenas, em território Yanomami. O @mdhcbrasil integrará a comitiva que amanhã irá a Roraima juntamente com outros Ministérios. Essa barbaridade não ficará sem resposta", afirmou o ministro.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, cobrou uma investigação por parte da Polícia Federal (PF).

O ataque ocorreu neste sábado (29) na comunidade Uxiú, localizada na Terra Indígena Yanomami. Os indígenas feridos foram resgatados por profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami e levados ao Centro de Referência na comunidade de Surucucu. Infelizmente, um dos indígenas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a noite, antes de ser removido para um hospital em Boa Vista. A vítima era um agente de saúde na terra Yanomami.

De acordo com Júnior Hekurari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi), os garimpeiros ainda presentes na região foram responsáveis ​​por disparos contra os indígenas.

A Terra Indígena Yanomami enfrenta uma emergência de saúde pública desde janeiro, decretada pelo governo federal. Desde 2021, os indígenas têm denunciado a fome e doenças como a malária causadas pela invasão de garimpeiros ilegais na região.

O governo federal tem realizado operações para combater o garimpo ilegal e fornecido alimentos para as comunidades indígenas da região. No entanto, a violência recente destaca a urgência de medidas mais efetivas para proteger a Terra Indígena Yanomami e garantir a segurança e o bem-estar de seus habitantes.

