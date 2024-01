Silvio Costa Filho usou verba da Câmara para abastecer carros de familiares

Apoie o 247

247 - Veículos da família do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), foram abastecidos com verba da Câmara Federal durante o período em que ele ocupou uma vaga de deputado federal. Segundo o jornal O Globo, notas fiscais apresentadas indicam que o gabinete de Costa Filho utilizou recursos públicos da cota parlamentar para abastecer os veículos de sua mulher, pai, irmão e cunhada entre abril de 2022 e agosto de 2023. O total dos gastos com combustível para 48 veículos diferentes atingiu a marca de R$ 105,1 mil nesse período.

De acordo com a reportagem, um posto localizado no bairro de Casa Amarela, na zona norte de Recife, concentrou a maior parte dos gastos registrados. Além disso, no mesmo período, o ministro alugava uma caminhonete, no valor de R$ 11,9 mil por mês, que também era abastecida no mesmo estabelecimento.

O regimento da Câmara dos Deputados permite o uso da cota parlamentar para despesas relacionadas ao mandato, incluindo a compra de combustíveis para veículos utilizados em deslocamentos nos redutos eleitorais dos parlamentares. Ao ser questionado sobre as revelações, o ministro, que se licenciou em setembro para assumir o cargo no governo federal, afirmou desconhecer as informações e atribuiu a responsabilidade ao posto de gasolina, alegando um "equívoco contábil".

“Eles (posto) falharam do ponto de vista contábil. Nós fizemos o dever de casa: prestamos contas e houve aprovação da Câmara. Em momento nenhum, fizemos abastecimento em carros com placas de familiares. Na minha cabeça, estava tudo ok. A assessoria nunca parou para adentrar nota por nota. Não é uma coisa pertinente ao gabinete. Acho que não acontece em nenhum gabinete de deputado, de avaliar placa por placa”, disse Costa Filho.

O dono do estabelecimento, José Gerson Aguiar, confirmou ter sido procurado pela equipe do ministro, explicando que o gabinete indicava os carros autorizados a abastecer com a cota parlamentar.

A Câmara dos Deputados informou que os parlamentares são responsáveis pelas notas fiscais, enquanto a Casa verifica apenas a regularidade fiscal e contábil da documentação comprobatória.

“Nos pedidos de reembolso, o gabinete de Costa Filho informou ter abastecido 48 veículos diferentes no mesmo posto. Entre as placas que constam do documento, estão as de carros registrados em nome de Cristiana Bezerra, mulher do ministro; do advogado Carlos Antonio da Costa, seu irmão; do ex-deputado federal Silvio Serafim Costa, seu pai. Procurados, eles não se manifestaram. Outro veículo abastecido com verba da Câmara foi o da cunhada do ministro, Hildiany Kelly. Ao ser procurada, ela confirmou que é dona do carro, mas não explicou o motivo pelo qual o automóvel consta no pedido de reembolso apresentado pelo gabinete do parlamentar licenciado”, ressalta a reportagem.

Ao todo, os gastos com os 48 veículos indicados pelo gabinete do deputado entre abril de 2022 e agosto de 2023 somam R$ 105,1 mil, valor correspondente a 10,8 mil litros de gasolina, 6,7 mil litros de diesel e 793,91 litros de etanol.

