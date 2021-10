“Sinto-me elogiado”, responde Padilha sobre ‘acusação’ de ter “popularizado a medicina” por presidente do CFM

Apoie o 247

247 - O médico e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha respondeu às críticas feitas a ele e à ex-presidenta Dilma Rousseff pelo presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro. A “acusação” de Ribeiro é de que o governo petista “popularizou a medicina”.

“Sinto-me elogiado, tá. Vocês também se sentiriam?”, rebateu Padilha, ao comentar o vídeo que veio à tona e que revelou que o presidente do CFM apoia Jair Bolsonaro. Em uma live, Ribeiro admite que, em troca de concessões do governo à categoria médica, a entidade liberou o uso da hidroxicloroquina mesmo sabendo que não havia eficácia do medicamento contra a Covid-19.

“É muito ilustrativo que, no dia que o Brasil ULTRAPASSA as 600 mil vidas perdidas, o presidente do CFM diga que apoia Bolsonaro, o genocida”, comentou ainda Padilha no Twitter nesta sexta-feira (8).

No vídeo, Mauro Ribeiro, depois de descrever que o CFM analisou estudos e concluiu que não havia evidência no uso da substância para combater a Covid, escancarou o apoio a Bolsonaro: “Todas as nossas reivindicações foram atendidas pelo presidente, todas as nossas reivindicações. Ele nunca falou ‘isso aqui eu não posso atender’”. E completou: “por isso, existe sim apoio do Conselho Federal de Medicina ao Ministério da Saúde e ao presidente Bolsonaro”.

Neste vídeo, Pres do CFM admite que fez "uma coisa fora das normas para liberar o uso da hidroxycloroquina" sabendo q não tem evidência cientifica... E acusa a mim e a pres @dilmabr de ter popularizado a medicina. Sinto-me elogiado tá.. Vcês também se sentiriam? https://t.co/d9uxZuirhi
October 9, 2021