Sisu 2024: veja as datas de inscrição, número de vagas e novas regras desta edição do processo

247 - As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 iniciam nesta segunda-feira (22) e vão até sexta-feira (25), marcando a primeira edição anual do programa. Agora, o processo seletivo também engloba candidatos para cursos iniciados no segundo semestre deste ano. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 30 de janeiro. Candidatos aceitos poderão realizar suas matrículas na primeira semana de fevereiro, entre os dias 1 e 7.



Estudantes que fizeram o Enem 2023 e tiraram nota acima de zero na redação podem participar da edição deste ano. Ao se inscrever, o candidato pode escolher até duas opções de curso ou universidade, podendo alterar entre os dias 22 e 25 de janeiro.

As mudanças nas cotas implicam que todos concorrem inicialmente à ampla concorrência; os cotistas entram na disputa se não atingirem as notas necessárias na concorrência geral, como informado pelo G1. Este ano, o programa irá oferecer 264.360 vagas em 127 instituições, sendo a UFRJ a líder com 9.240 vagas.

