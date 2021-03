"Só não recua o ditador", diz Temer sobre Bolsonaro

247 - O ex-presidente Michel Temer defendeu a iniciativa da criação de um comitê de combate à pandemia que contará com a presença de representantes dos governos estaduais, do Congresso e da União.

Após meses de discurso negacionista e intensa pressão do ex-presidente Lula, Bolsonaro recuou e anunciou o grupo. No entanto, a falta de representação aos estados vem levantando muitas críticas.

“Isso deveria ter sido feito lá atrás e ele poderia se transformar em herói nacional se tivesse assumido, como convinha, a centralização no passado, com importação de vacinas e uma conversa com os governadores. Mas nunca é tarde demais e é um sinal positivo. Não se combate esse vírus com desunião e uma guerra em torno de quem é o dono da vacina”, afirmou à Eldorado FM.

“Só não recua o ditador. O recuo é uma coisa democrática”, completou o ex-presidente.

Temer disse ser contra um processo de impeachment, conforme insinuado pelo presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL). "O impedimento é sempre traumático", disse. "Nesse tumulto da pandemia e de uma economia fragilizada, adicionar mais este condimento seria dramático", justificou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.