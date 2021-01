"Só papai do céu me tira daqui, mais ninguém”, diz Bolsonaro

"Eu sou imbroxável, tá ok?", falou ainda Bolsonaro em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, em mais uma demonstração de falta de decoro. Durante a conversa, ele também reclamou do teto de gastos edit

247 - Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (11) a apoiadores no Palácio da Alvorada que somente "papai do céu" pode lhe tirar da Presidência da República.

Com a falta de decoro que já lhe é tradicional, Bolsonaro disse também ser "imbroxável". “Vocês não sabem o tamanho da minha paciência. Eu sou imbroxável, tá ok? Então, vão ter que me aturar. Só papai do céu me tira daqui, mais ninguém”.

A declaração foi captada em vídeo e publicada em um canal do YouTube.

Antes, Bolsonaro dizia que está de mãos atadas em razão do teto de gastos, que limita o investimento público. Ele ainda se vangloriou por não ter sobre seus ombros nenhum escândalo de corrupção em dois anos de mandato, o que não é verdade. “Logicamente você não vai ter nunca um presidente perfeito, né, mas tem que fazer comparações. Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção. Cada vez menos recursos com a lei do teto, vamos fazendo mais. Alguns querem que eu minta, né, que eu fale ‘Ah, Brasil tá uma maravilha’. Não tá uma maravilha. Sabe a nossa dívida interna quanto está? Cinco trilhões de reais”.

O conhecimento liberta. Saiba mais