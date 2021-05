Sob governo Bolsonaro, país bate recorde de extrema pobreza com 40 milhões de famílias na miséria

247 - O número de famílias na miséria no Brasil, segundo dados de abril, é o maior desde o início dos registros disponíveis do Ministério da Cidadania, a partir de agosto de 2012. Mais de 40 milhões de pessoas vivem nessa condição.

Reportagem publicada pelo UOL neste domingo registra os depoimentos de pessoas atiradas à condição de pobreza extrema no Brasil e ressalta que "família em extrema pobreza é aquela com renda per capita de até R$ 89 mensais". A reportagem assinala que "em regra, são pessoas que vivem nas ruas ou em barracos de favelas". Há ainda 2,8 milhões de famílias vivendo em pobreza (com renda entre R$ 90 e 178 per capita mensais).

Entre os moradores, há adolescentes chefes de família. Casada, a jovem A. C., 15, jogava baralho em uma mesa quebrada com amigos para passar o tempo. Mãe de um bebê de três meses, ela conta que a situação da alimentação precária é o que mais a incomoda.

Segundo o professor e pesquisador na área de economia popular Cícero Péricles de Carvalho, da Ufal (Universidade Federal de Alagoas), o aumento no número de famílias na extrema pobreza pode ser explicado pela recessão e pelo baixo crescimento da economia, aliados aos limites das políticas sociais do governo.

Leia a íntegra





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.