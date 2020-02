Sob gritos de “Fora”, Bolsonaro sai escoltado por seguranças de jogo Flamengo x Athletico-PR

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Jair Bolsonaro sendo hostilizado por populares. De acordo com informações não confirmadas, o vídeo teria sido gravado neste domingo (16), na saída de Bolsonaro do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde foi assistir o jogo entre Flamengo e Atlhetico-PR, partida da Supercopa do Brasil.

Aos gritos de “Fora Bolsonaro!”, o presidente precisou ser escoltado por seguranças e saiu rapidamente do estádio. O ex-capitão estava acompanhado dos ministros Sergio Moro, Augusto Heleno, Damares Alves e Tarcísio de Freitas.

Na torcida do Flamengo, foi erguida uma faixa com o rosto da vereadora assassinada do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e os dizeres “Flamengo Antifascista”, em protesto contra a presença do presidente no estádio.

Bolsonaro sendo hostilizado e quase apanha na multidão😱😱😱😱😳😳😳😳 pic.twitter.com/NxA736D5Kc — Francisco Jose (@FJFeitosaa) February 16, 2020