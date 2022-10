Sob o comando de Tarcísio, Ministério da Infraestrutura recebeu R$ 1 bilhão do orçamento secreto

Apoie o 247

247 - O chamado orçamento secreto, utilizado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional, irrigou com cerca de R$ 1 bilhão obras contratadas pelo Ministério da Infraestrutura durante a gestão do então ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado pelo Planalto para disputar o governo de São Paulo.

“Somente em 2020, 38 emendas do relator direcionaram para a Infraestrutura R$ 1,1 bilhão, um valor que vem sendo executado aos poucos desde então. Em 2021 e 2022, o Siga Brasil indica novas emendas para a pasta, mas não aponta os valores delas”, diz o UOL.

Ainda segundo a reportagem, “do valor direcionado há dois anos, o ministério executou de fato R$ 1,03 bilhão até 31 de março de 2022, quando Tarcísio deixou a pasta para se candidatar. Entre março e 18 de outubro deste ano, outros R$ 32,2 milhões foram repassados para projetos do ministério, agora sob o comando de Marcelo Sampaio. O pico foi em 2020, quando foram executados R$ 691 milhões”.

Em agosto deste ano, uma nota técnica da Secretaria de Orçamento Federal recomendou ao governo que vetasse o orçamento secreto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). "Além de ferir a Constituição, o orçamento secreto esvazia a prerrogativa do Poder Executivo de elaborar a proposta orçamentária", diz um trecho do parecer.

A recomendação foi ignorada por Jair Bolsonaro, que sancionou a manutenção de R$ 19,4 bilhões para o orçamento secreto em 2023.

