Sob risco de perder no 1º turno, Bolsonaro ironiza chapa de Lula e Alckmin: “Kkkkkkkkkkkkkk”

247 - Jair Bolsonaro (PL) reagiu com ironia nesta sexta-feira (8), à indicação do PSB para que o ex-governador Geraldo Alckmin seja candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula.

Lula publicou uma foto ao lado de Alckmin, com a legenda: “Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula”. Bolsonaro compartilhou a postagem rindo.





Durante o ato do PSB de indicação de Alckmin, Lula enalteceu a experiência de ambos e disse que o compromisso da união não é apenas vencer, mas possibilitar a crescimento econômico e social do Brasil. “Se essa chapa for formalizada, não é apenas para vencer as eleições. Nossa tarefa é recuperar o país. Vamos conversar com toda a sociedade brasileira, com os grandes e pequenos empresários, além do povo trabalhador e os sem-terra. Todo mundo será respeitado nesse país, mas nosso coração será voltado àqueles que mais necessitam”, afirmou Lula.

Quaest: Lula vence em primeiro turno sem Moro

A primeira pesquisa presencial Quaest, patrocinada pela Genial Investimentos, após a desistência do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-SP) de disputar a Presidência foi divulgada nesta quinta-feira (7) e mostra o ex-presidente Lula (PT) com possibilidade de vencer no primeiro turno.

Lula tem 45% das intenções, oscilando 1 ponto para cima em relação ao levantamento anterior. Jair Bolsonaro (PL) passa de 26% para 31%. Ciro Gomes (PDT) perdeu um ponto com a saída de Moro, oscilando de 7% para 6%, dentro da margem de erro. João Doria (PSDB) mantém os 2% da pesquisa anterior.

Ainda com a desistência de Moro e a transferência de votos para Bolsonaro, Lula venceria a disputa no primeiro turno, com 51,1% dos votos válidos no principal cenário estimulado.

