Sobrinho de Caiado é flagrado socando vizinho em frente a crianças (vídeo)

247 - Um sobrinho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi registrado em vídeo agredindo um homem na área de lazer de um condomínio de alto padrão em Goiânia. O episódio ocorreu na segunda-feira (22/12) e foi revelado pelo Metrópoles, que teve acesso às imagens captadas pelo circuito interno de segurança do prédio.

De acordo com a publicação, o autor das agressões é o advogado Rodolfo Ramos Caiado, que aparece discutindo com um homem sentado em uma das mesas do espaço comum. As câmeras mostram Rodolfo gesticulando de forma incisiva, colocando o dedo em riste e, logo em seguida, partindo para os socos. A vítima tenta se defender, mas é atingida repetidas vezes.

Após a sequência de golpes, o homem agredido se levanta visivelmente atordoado, segura um par de chinelos nas mãos e tenta se afastar. Ainda assim, o advogado continua a persegui-lo e aparenta gritar contra ele enquanto ambos deixam o enquadramento das câmeras.

Até a última atualização, a identidade do homem agredido não havia sido confirmada.