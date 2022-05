Sociedade civil se organiza contra ameaças às eleições

Apoie o 247

Por Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia - A movimentação e os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro está levando a que a sociedade se organize em torno de ações que possam garantir eleições livres e realizadas sob clima de tranquilidade. Ou paz, como anda preferindo o presidente do TSE, Edson Fachin.

Nesta semana, por iniciativa do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, foi feita uma reunião com lideranças e quadros políticos na sede do sindicato, na Av. Rio Branco (CENTRO), com o objetivo de iniciar esse movimento.

Ao fim de falas como as do ex-ministro Roberto Amaral; ex-vereador e candidato a deputado pelo PT, Leonel Brizola Neto; da deputada federal Jandira Feghali e do ex-deputado Wadih Damous, foi elaborado um breve manifesto para marcar a arrancada da campanha pela legalidade das eleições e pela garantia da democracia. (Leia a íntegra):

MANISFESTO PELA LEGALIDADE E ELEIÇÕES DEMOCRÁTICAS

Nós, hoje aqui reunidos, consideramos inadmissível que qualquer pessoa ou instituição tente tutelar ou interferir no processo eleitoral brasileiro, cuja organização e fiscalização estão confiadas à Justiça Eleitoral, conforme determina a Constituição.

A vontade da soberania popular – expressada por meio de eleições livres e democráticas, realizadas e apuradas de acordo com a legislação eleitoral e vigor, consagradas e respeitadas por décadas no país – deve ser acatada por todos.

Assim, unimos forças para garantir a Constituição e a legalidade, pois nenhuma instituição ou pessoa está acima da soberania popular, que deve ser respeitada!

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2022

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro – SengeRJ

