Sociólogo e ex-deputado distrital Leandro Grass presidirá o Iphan

247 — Candidato a governador do Distrito Federal nas últimas eleições, o sociólogo Leandro Grass (PV) vai presidir o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão que preserva o patrimônio material e imaterial do País. Ele confirmou a informação no Twitter.

Ele é mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília (UnB), gestor cultural formado na Organização dos Estados Ibero-Americanos, da Espanha, e ex-pesquisador do Observatório de Políticas Públicas Culturais da UnB.

Deputado distrital do DF, entre 2018 e 2022, presidiu a Frente Parlamentar pela Promoção dos Direitos Culturais e foi vice-presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Com honra e muita responsabilidade agradeço e aceito o convite da ministra @MagaAfroPop e do presidente @LulaOficial para presidir o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Missão que exigirá compromisso técnico e político diante do momento que vivemos.👇🏾 — Leandro Grass (@leandrograss) January 10, 2023

Segundo Grass, nas redes sociais, presidir o Iphan será uma “missão que exigirá compromisso técnico e político diante do momento que vivemos”. “De início, já compomos as duas diretorias de patrimônio com quadros fortes e técnicos, alinhados ao projeto de reconstrução nacional. Começaremos pelo que foi destruído pelos terroristas na capital, em parceria com a sociedade e as instituições que foram atacadas”, continuou.

“Nos próximos dias encaminharemos as primeiras medidas para devolver ao Iphan e seus servidores o brilho e a valorização que merecem. Junto a outros órgãos e ministérios, faremos um grande pacto pelo Patrimônio Cultural brasileiro. Contem com nossa total disposição e empenho”, concluiu no Twitter.

