Sojicultor Oscar Cervi, maior doador da campanha de Bolsonaro, já foi multado pelo Ibama por desmatar 11,5 mil hectares de matas

247 - O produtor de soja Oscar Luiz Cervi, que se tornou o maior doador campanha de Jair Bolsonaro (PL) ao repassar R$ 1 milhão para o projeto de reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto, já foi multado ao menos quatro vezes na década de 2000, pelo desmatamento de 11,6 mil hectares nos municípios de São José do Xingu (MT) e Bom Jesus (PI).

Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, as multas do grupo Cervi, um dos maiores fornecedores de soja da multinacional Bunge em nível mundial, somaram R$ 1,6 milhão em valores da época.

“A área desmatada em matas, florestas nativas e vegetação nativa do cerrado é o equivalente a 622 campos de futebol do Maracanã, estádio que Jair Bolsonaro gosta de frequentar. Relatórios de autuações ambientais do Ibama, no entanto, apontam que Cervi foi beneficiado por prescrição, decisão judicial favorável e até o cancelamento dessas multas”, ressalta a reportagem.

Questionada sobre o assunto, a campanha de Bolsonaro informou que “o dinheiro é de Cervi e cada um faz o que quiser com o dinheiro que tem, inclusive alguns optam por anunciar numa emissora decadente”.

