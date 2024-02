Sonia Guajajara: "A fala do Lula sobre o que está acontecendo em Gaza é corajosa e necessária"

Apoie o 247

247 - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, classificou a fala do presidente Lula sobre os ataques de Israel contra o povo palestiuno como "corajosa".

Em suas redes sociais, a ministra destacou que o posicionamento é necessário diante das mortes de mulheres e crianças.

"A fala do PR @LulaOficial sobre o que está acontecendo em Gaza é corajosa e necessária. Já são mais de 20 mil mortos palestinos através de ataques promovidos por Israel. Que esse posicionamento incentive outros países a condenarem a desumanidade que estamos vendo dia após dia", escreveu a ministra.

