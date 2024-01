Sonia Guajajara segue "estável", com exames "dentro da normalidade", diz boletim médico

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, segue "estável" e com exames "dentro da normalidade", informa boletim médico divulgado pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor) neste domingo (28/1), segundo o Metrópoles.

“A paciente segue estável em observação para continuidade do acompanhamento clínico e realização de exames. Os resultados até o momento estão dentro da normalidade”, diz o boletim.

continua após o anúncio

A ministra foi internada após se sentir mal durante uma agenda na tarde da última quinta-feira (25). Ela passou por atendimento médico inicial no Hospital Regional de Asa Norte (HRAN), em Brasília, e, na sexta-feira (26), foi transferida para São Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: