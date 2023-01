Sonia Guajajara sobre militares exonerados da Funai: "já vão tarde"

Apoie o 247

247 - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, comemorou a exoneração de 43 chefes regionais e nacionais e 11 gestores de saúde indígena da Funai , todos militares de carreira, afirmando ainda que as dispensas foram "tardias".

“Quando a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil nos convocou para aldear a política brasileira, este chamado também incluía ocupar órgãos como a Funai e a Sesai, tão estratégicos ao movimento indígena. Por isso, afirmo com convicção que estes funcionários foram tardiamente exonerados, uma vez que todos eles tinham uma orientação totalmente contrária à missão da Funai, que é garantir e proteger nossos direitos", declarou a ministra, de acordo com a coluna Maquiavel da revista Veja.

As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (23). O fato ocorre em meio à crise sanitária envolvendo as populações yanomami no país .

Sobre o critério que será adotado para contratar funcionários na Funai a partir da atual gestão, Guajajara frisou que “agora as indicações e nomeações serão alinhadas aos objetivos das organizações indígenas e teremos a confiança de ter pessoas que trabalham, verdadeiramente, pela proteção e promoção dos direitos indígenas.”

