Stedile: áudio de André Esteves revela a natureza fascista da burguesia brasileira

"O que importa é o lucro", afirmou o ativista ao criticar o banqueiro André Esteves e a influência dele no atual governo, marcado por estagnação econômica, violação de direitos sociais e má condução da pandemia edit

247 - O líder do MST, João Pedro Stedile, criticou a influência do banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, sobre a Câmara dos Deputados e o Banco Central.

"O áudio vazado do banqueiro André Esteves revela a natureza fascista da burguesia brasileira, que raciocina assim: Se o capetão ficar calado, nós o queremos por lá e não importam os 605 mil brasileiros mortos nem os milhões de desempregados... O que importa é o lucro", afirmou o ativista no Twitter.

Na conversa, Esteves também comentou sobre as eleições de 2022 e disse que Jair Bolsonaro é favorito desde que fique calado.

O banqueiro afirmou que, mesmo com eventual vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, teremos "dois anos de Roberto Campos Neto", atual presidente do Banco Central.

Sobre as eleições presidenciais de 2022, Esteves revelou a preferência dele pelo PSDB.

