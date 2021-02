STF adia julgamento que definirá forma de depoimento de Bolsonaro à PF

Após a prisão de Daniel Silveira por ordem de Alexandre de Moraes, ministros do Supremo avaliam ser mais adequado julgar o caso em outra ocasião edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou o julgamento previsto para esta quarta-feira (24) que definiria a forma como Jair Bolsonaro deveria prestar depoimento à Polícia Federal sobre o inquérito que investiga uma possível interferência por sua parte na instituição.

O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, não definiu quando o tema será tratado.

O antigo relator do caso, o ex-ministro Celso de Mello, havia determinado que Bolsonaro prestasse depoimento presencialmente, mas cabe agora ao plenário decidir. Bolsonaro deseja depor por escrito.

Ministros do Supremo entendem ser mais adequado adiar o julgamento em razão da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

