STF autoriza Renan Calheiros a acessar mensagens de Moro e Dallagnol

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski liberou nesta sexta-feira (23) acesso do senador Renan Calheiros (MDB-AL) às mensagens obtidas pela Operação Spoofing, com diálogos entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores da Lava Jato, como Deltan Dallagnol.

O processo corre em segredo de Justiça.

Serão liberadas ao parlamentar somente conversas em que ele é citado: quando, por exemplo, delatores afirmaram que Renan recebeu propina dos desvios da Petrobras.

O STF recebeu em dezembro de 2019 denúncia contra o senador, acusando-o de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

