STF começa hoje julgamento sobre vínculo empregatício entre Uber e motoristas

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) irá definir as regras de vínculo empregatício envolvendo trabalhadores de aplicativos. As informações são do jornal O Globo.

Os ministros da Corte vão decidir, a partir desta sexta-feira, se um caso que trata da relação de trabalho entre um motorista e o Uber terá repercussão geral. Com isso, poderão definir regras gerais sobre o setor, inclusive para aplicativos de entrega, como o iFood. O julgamento vai até a próxima sexta-feira.

