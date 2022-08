STF decide sobre reajuste para ministros e servidores do Judiciário

Remuneração de ministros do Supremo pode passar de R$ 39.293,32 para R$ 46.365,74 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidirão nesta quarta-feira (10) sobre uma proposta de reajuste salarial de 18% para servidores do Judiciário, dentre eles os próprios integrantes da Corte.

Se aprovado o reajuste no STF e depois no Congresso Nacional, o salário dos ministros do Supremo poderá chegar a R$ 46.365,74. Atualmente, a remuneração dos magistrados é de R$ 39.293,32.

O aumento para ministros do STF gera um "efeito cascata" que reverbera na remuneração de juízes de todo o país. A última vez em que os salários dos ministros foram reajustados foi em 2018, em 16,3%. Segundo Consultoria Legislativa do Senado Federal, o impacto nas folhas de pagamento dos juízes brasileiros foi de mais de R$ 4 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As propostas de reajuste salarial foram formuladas por associações de servidores do Judiciário e de magistrados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.