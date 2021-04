“STF deu uma aula do que não se deve fazer”, diz Luciana Boiteux sobre julgamento de Lula

Juristas criticaram decisão dos ministros de levar ao plenário a anulação das condenações do ex-presidente edit

Revista Fórum - Para a jurista Luciana Boiteux, professora de Direito Penal e Criminologia da UFRJ, no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a anulação das condenações de Lula, desta quarta-feira (14), os ministros “deram uma aula do que não se deve fazer”.

“O exemplo para a história é o pior possível. Sempre penso em como explicar isso para os meus alunos. Defino hoje como: o relator pode tudo, o STF pode interpretar da maneira que ele quiser o regimento interno, e tudo vai depender da vontade de cada um e dos acordos que a Corte vai fazer”, criticou, após a transmissão da sessão em parceria da Revista Fórum com o Grupo Prerrogativas.

#STF Falando aos historiadores do futuro, Lewandovski soltou o verbo: da última vez que o caso Lula foi afetado ao Plenário foi para impedir que ele fosse candidato, pois a decisão da turma seria outra. Que fique registrado nos anais da história, diz ele, votando contra Fachin. — Luciana Boiteux (@luboiteux) April 14, 2021

