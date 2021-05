STF forma maioria para anular delação de Sérgio Cabral que cita Toffoli

247 - O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para anular a delação firmada pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral com a Polícia Federal (PF). O julgamento analisou a possibilidade de a PF firmar delações sem a participação do Ministério Público Federal (MPF) e a validade do acordo com Cabral.

Em relação à primeira questão, o resultado do voto foi 6 a 4, com os votos favoráveis dos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski e Luiz Fux, que definiu a maioria ao concordar com a alegação da Procuradoria-Geral da República (PGR) de que acordos sem o MPF ferem a legislação.

Em delação à PF, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral citou pagamento de vantagens indevidas ao ministro do STF Dias Toffoli para beneficiar duas pessoas do grupo político do emedebista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.