STF forma maioria para arquivar pedido para investigar depósitos de Queiroz a Michelle Bolsonaro no caso das "rachadinhas"

247 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria nesta segunda-feira (5) para arquivar o pedido de investigação sobre os depósitos feitos por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e operador do esquema das "rachadinhas", à primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber seguiram o voto do relator, Marco Aurélio Mello.

Marco Aurélio Mello determinou o arquivamento em maio deste ano, a pedido do procurador-geral da República Augusto Aras. Após um agravo contestar a determinação do ministro, o assunto foi levado ao plenário da Corte. O julgamento começou no último dia 25 e pode durar até 2 de agosto.

Queiroz teria depositado 21 cheques, no total de R$ 72 mil, na conta de Michelle, de 2011 a 2016. O dinheiro vinha do salário de "laranjas" no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj.

Em novembro do ano passado, o Ministério Público do Rio denunciou Queiroz por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. (Com informações da CNN Brasil).

