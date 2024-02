STF intima Gustavo Gayer por denúncia de racismo

Apoie o 247

247 - O Supremo Tribunal Federal intimou o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) a oferecer em até 15 dias uma resposta à denúncia por injúria e racismo que foi apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República em novembro do ano passado. A decisão partiu da ministra Cármen Lúcia.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, caso ele seja condenado à prisão por mais de quatro anos, a PGR pede que seja declarada a perda do mandato.

Durante participação no podcast "Três Irmãos", em 2023, Gayer disse que "quase todos os países lá [na África] são [governados por] ditadores" e que a democracia não prospera na região porque para tê-la "você tem de ter um mínimo de capacidade cognitiva para entender entre o bom e o ruim, entre o certo e o ruim". Gayer respondia ao apresentador do programa, Rodrigo Arantes, que afirmou que existem macacos com QI 90 enquanto na África o QI médio seria de 72. Arantes também foi denunciado pela PGR. A fala gerou revolta e repulsa nas redes sociais.

