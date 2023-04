STF julga na quinta-feira legalidade do indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira

Apoie o 247

ICL

247 - O julgamento da ação que questiona a legalidade do indulto presidencial concedido por Jair Bolsonaro (PL) ao ex-deputado Daniel Silveira foi reagendado pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, para quinta-feira (27), informa o jornal O Globo.

Silveira foi perdoado por meio de decreto presidencial após ser condenado a mais de oito anos de prisão por ameaças a ministros da Corte e ao sistema democrático.

Diversos partidos, incluindo Rede, PDT, Cidadania e Psol, bem como políticos, recorreram ao STF para contestar o indulto. Eles alegam que Bolsonaro interferiu no processo democrático e "resolveu portar-se como uma instância revisora de decisões judiciais".

Este não é o primeiro agendamento do julgamento do caso pelo STF. Em março, Rosa Weber havia marcado a análise do tema para 13 de abril, mas a questão foi retirada de pauta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.