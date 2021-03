STF atende Dino e manda Câmara votar ação que pode afastar Bolsonaro do cargo

O ministro Marco Aurelio Mello, do STF, atendeu a uma queixa-crime movida pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, contra Jair Bolsonaro e determinou que a Câmara deverá decidir se o Supremo deve ou não abrir processo contra o mandatário por crime contra a honra edit

Fórum - O ministro Marco Aurelio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a uma queixa-crime movida pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), contra o presidente Jair Bolsonaro e determinou que a Câmara dos Deputados deverá decidir se o Supremo deve ou não abrir processo contra o mandatário por crime contra a honra.

A acusação do governador é que Bolsonaro cometeu crime de calúnia ao dizer em entrevista à Jovem Pan que o governo do Maranhão se negou a fornecer aparato policial a uma visita do presidente ao estado, em 2020. Dino afirma que isso foi uma declaração falsa com o objetivo de atacá-lo.

