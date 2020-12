STF marca para 17 de dezembro julgamento sobre plano do governo para vacina contra Covid-19

Sputnik - O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta sextafeira (4), marcar para 17 de dezembro o julgamento do plano de vacinação contra a Covid-19 elaborado pelo governo e alvo de críticas. O relator do caso no STF, o ministro Ricardo Lewandowski votou nesta sexta-feira (4) a favor de que o governo federal apresente em 30 dias um plano detalhando as estratégias e ações para assegurar a oferta de vacinas para o novo coronavírus. Lewandowski já tinha antecipado a conclusão do voto no último dia 24.

No entanto, o ministro Luiz Fux apresentou um destaque e retirou o tema do plenário virtual, em que os ministros inserem o voto em um sistema eletrônico.

Dessa forma, a Corte fará uma sessão por videoconferência para realizar o julgamento das ações. As informações foram publicadas pelo portal G1.

O Ministério da Saúde apresentou uma "estratégia preliminar" para a vacinação da população brasileira.

Jean Gorinchteyn, secretário da Saúde do estado de São Paulo, o governador de São Paulo, João Doria e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, seguram embalagens da vacina chinesa Sinovac contra o novo coronavírus

Segundo a pasta, a expectativa é imunizar 109,5 milhões de pessoas em um plano dividido em quatro fases.

Na primeira fase serão imunizados quatro grupos: pessoas acima de 75 anos, profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas) e população indígena.

Na segunda etapa serão imunizados as pessoas de 60 a 74 anos. Em seguida, as vacinas serão aplicadas em pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença (como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares)

Na fase quatro, serão vacinados professores, membros de forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade.

