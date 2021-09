STF pede a Alcolumbre explicações sobre demora para marcar sabatina de André Mendonça

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski determinou nesta terça-feira (21) que o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, explique a demora para marcar a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para ocupar uma cadeira no Supremo.

Alcolumbre tem dez dias para responder o ministro.

Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) ingressaram com um mandado de segurança no STF contra Alcolumbre para que ele paute a sabatina.

O presidente da CCJ tem segurado a data da sabatina desde os atos golpistas do 7 de setembro convocados por Bolsonaro, dado o tensionamento entre o Judiciário e o Executivo.

