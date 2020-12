STF pede que Bolsonaro e Salles prestem informações sobre desmatamento em 5 dias

Ministra Cármen Lúcia, do ST, determinou que Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informem, em até cinco dias, os dados anuais de desmatamento da Amazônia e as medidas adotadas para conter o problema edit

Do Conjur - A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informem, em até cinco dias, os dados anuais de desmatamento da Amazônia e as medidas de enfrentamento adotadas.

A decisão se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 54, ajuizada pela Rede Sustentabilidade. O partido indica omissão das autoridades no combate ao desmatamento.

A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República terão vista dos autos após os depoimentos de Bolsonaro e Salles. No prazo de três dias depois disso, eles devem ser retornados "com urgência, independentemente do período de recesso forense". Com informações da assessoria de imprensa do STF.

