STF prorroga por 60 dias inquérito sobre tornozeleira de Daniel Silveira

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga violações da tornozeleira eletrônica pelo deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). A decisão atendeu ao pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que se manifestou pela continuidade da investigação pela Polícia Federal (PF) - a corporação pediu mais prazo para concluir a apuração. O teor da decisão foi publicado nesta segunda-feira (2) em reportagem do portal Uol.

Silveira foi preso no primeiro semestre do ano passado após a divulgação de um vídeo no qual fez ameaças ao funcionamento de instituições democráticas, como o próprio STF. No dia 20 de abril deste ano, a Corte condenou o parlamentar a oito anos de prisão.

De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, "considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, notadamente no que diz respeito à obtenção dos dados cadastrais dos usuários dos IPs apurados, para que seja possível a apresentação dos locais físicos de onde foram feitos acessos ao sistema da Câmara dos Deputados, nos termos solicitados pela Polícia Federal e previstos no art. 230-C, § 1º, do RISTF, prorrogo por mais 60 (sessenta) dias o presente inquérito".

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) informou ao STF que o equipamento de Silveira está descarregado desde o dia 17 de abril.

O advogado Paulo César Rodrigues de Faria, responsável pela defesa do parlamentar, pediu ao ministro Alexandre de Moraes que "apague o nome" do congressista de "vossa mente".

