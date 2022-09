STF reforça segurança por risco de ataques de 'lobos solitários' e radicais bolsonaristas no 7 de setembro

Apoie o 247

ICL

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o reforço da segurança no entorno da Corte em função do risco de ataques por parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e militantes de extrema direita nesta quarta-feira, 7 de setembro, temendo inclusive a possibilidade de atos violentos cometidos por “lobos solitários”. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o efetivo “estará de prontidão para conter os desgarrados com o que chamam de uso ‘seletivo e proporcional da força’”.

Apesar do número de agentes envolvidos na operação não ter sido detalhado, a Corte ressalta que o contingente empregado será 70% maior que o registrado no ano passado.

>>> "Surdos de capa preta": Bolsonaro ataca Judiciário ao ser oficializado candidato e convoca para atos de rua

"Para lidar com um possível cenário de conflito, o STF, além dos agentes da polícia judiciária, deve contar com ao menos 47 vigilantes armados e outros 98 desarmados que integram a equipe de segurança terceirizada. A Corte escalou 100% do efetivo privado para trabalhar no plantão do próximo dia 7 de setembro", ressalta o periódico.

Os agentes estarão equipados com diferentes tipos de armamentos, que vão desde armas não letais, como tasers (armas que disparam choques elétricos), a armas longas, como submetralhadoras. Assim como em 2021, a possibilidade de ataques contra os ministros da Corte é o pior cenário considerado pela segurança do STF, e um plano de resgate foi montado caso as manifestações em Brasília resultem em violência.

>>> Bolsonaro se refere a decisão de Moraes contra empresários como ‘canetada de vagabundo’

O esquema de segurança da Suprema Corte contará com o apoio de outros quatro tribunais do Distrito Federal, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que disponibilizaram agentes das respectivas Polícias Judiciais para reforçar a estrutura que será empregada pelo STF. Uma barreira antidrone também foi montada para evitar ataques aéreos.

Já o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), classificado pela equipe da Secretaria de Segurança Pública como parte de um “perímetro secundário”, terá um esquema de segurança relativamente menor que o do STF.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.