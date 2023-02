STF rejeita pedido contra ato de Lula sobre indicação para defensor público-geral

Apoie o 247

Conjur - O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, negou mandado de segurança em que se questionava ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que propôs a retirada do nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o cargo de defensor público-geral federal.

No mandado de segurança, o defensor público Anginaldo Oliveira Vieira alegou que a Defensoria Pública da União (DPU) havia encaminhado à Presidência da República lista tríplice para a escolha do ocupante do cargo para o biênio 2023/2025. O então presidente Jair Bolsonaro remeteu ao Senado a Mensagem Presidencial 589/2022 para apreciação da recondução de Daniel de Macedo Alves Pereira.

Antes do término do procedimento de escolha, contudo, foi publicada, no Diário Oficial da União, a Mensagem Presidencial 43/2023, editada por Lula, que propôs a retirada de tramitação da mensagem anterior. O defensor alegou que a deliberação da DPU e da Presidência da República já fora concretizada, faltando apenas a manifestação do Senado. Por isso, a retirada da indicação seria ilegal, por afronta ao princípio da impessoalidade.

Legitimidade

Ao negar o pedido, o relator destacou que somente o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão pode impetrar mandado de segurança. No caso dos autos, o autor não apontou qual direito de sua titularidade teria sido violado. Para Nunes Marques, o defensor parece estar defendendo direito alheio — dos integrantes da lista ou da Defensoria Pública da União — em nome próprio, mas sem regular autorização.

Para o ministro, não se justifica o argumento de que, na condição de membro do colégio eleitoral responsável pela formação da lista tríplice, o defensor teria legitimidade para propor o mandado de segurança. A seu ver, a mensagem presidencial não alterou ou afetou a lista tríplice enviada à Presidência.

