STF rejeita recurso e mantém suspensão do porte de armas da deputada Zambelli

247 — O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a decisão do ministro Gilmar Mendes que determinou a suspensão do porte de armas e a entrega das armas da deputada federal Carla Zambelli (PL). A decisão foi tomada por maioria no plenário virtual do STF, que iniciou o julgamento na última sexta-feira, 10 e terminou nesta sexta-feira, 17.

O julgamento ocorreu em um inquérito aberto na semana passada contra a parlamentar pelo uso de arma de fogo para perseguir um homem negro, um dia antes do segundo turno das eleições do ano passado, em São Paulo.

Gilmar Mendes afirmou que a deputada só não teve a prisão em flagrante decretada após sacar uma pistola e perseguir um homem em São Paulo por conta do foro privilegiado. O ministro foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

